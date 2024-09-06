Боец ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских пленных

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko
Пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ признался в том, что расстрелял троих российских военнопленных. Видеозапись доступна в Telegram-канале RT.
«Привели трех военнопленных, мне сказали: "Расстреливай". Я отказался. Мне сказали "Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял"», — признался украинский боец.
Он добавил, что узнал о нахождении на российской территории, только после попадания в плен.
Он также рассказал, что во время вторжения в Курскую область командование ВСУ отдало приказ напасть на пассажирский поезд, чтобы вынудить Россию объявить войну Украине.
Ранее стало известно, что 28 августа украинский медик с позывным Каннибал пытавший российских военнопленных, был замечен в Курской области.
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Александр Климов