Куряне-добровольцы вывозят людей из зоны бедствия, несмотря на разрушенные мосты

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Эвакуация из Глушковского района Курской области продолжается, несмотря на разрушенные переправы и сложные условия. Местные жители, в том числе добровольцы, активно помогают в спасении тех, кто не успел эвакуироваться самостоятельно.
После масштабного вторжения ВСУ в регион, жители Глушковского района продемонстрировали героизм и взаимовыручку. Многие из них, несмотря на опасности, решили остаться и помогать другим. Куряне-добровольцы, среди которых и молодежь, и пожилые люди, устраивают переправы и организуют помощь тем, кто оказался в зоне риска.
В Рыльске, ставшем перевалочной базой для эвакуированных, корреспонденты Readovka встретили пожилую пару, которую военные несколько дней уговаривали покинуть опасную зону. Старики, несмотря на угрозу, хотели остаться в своем доме. В итоге, после обрушения мостов, их переправили на лодке через реку Сейм.
Молодежь района сформировала добровольные группы, активно помогая в эвакуации. Знание местности и рек позволило им эффективно организовать спасение земляков.
В числе героев и Ирина, жена военнослужащего, работающая водителем такси. С начала вторжения она бесплатно принимает заявки на эвакуацию и вывозит людей в безопасные места. Несмотря на риски, связанные с обстрелами и преследованием дронов, Ирина продолжает выполнять свою миссию, демонстрируя невероятное мужество и преданность.
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В Рыльске, ставшем перевалочной базой для эвакуированных, корреспонденты Readovka встретили пожилую пару, которую военные несколько дней уговаривали покинуть опасную зону. Старики, несмотря на угрозу, хотели остаться в своем доме. В итоге, после обрушения мостов, их переправили на лодке через реку Сейм.
Молодежь района сформировала добровольные группы, активно помогая в эвакуации. Знание местности и рек позволило им эффективно организовать спасение земляков.
В числе героев и Ирина, жена военнослужащего, работающая водителем такси. С начала вторжения она бесплатно принимает заявки на эвакуацию и вывозит людей в безопасные места. Несмотря на риски, связанные с обстрелами и преследованием дронов, Ирина продолжает выполнять свою миссию, демонстрируя невероятное мужество и преданность.
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Елена Перлова