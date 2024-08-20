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Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве живого щита. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов рассказал, что украинские военные заняли первый этаж детского дома, разместив там свои позиции, в то время как детей и преподавателей вынудили находиться на втором этаже, фактически используя их как защиту от возможных атак.
Ранее Алаудинов также сообщил о подготовке ВСУ к новой атаке на курском направлении, отмечая, что украинские войска начали передислокацию, чтобы попытаться зайти с другой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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«Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов.
Ранее Алаудинов также сообщил о подготовке ВСУ к новой атаке на курском направлении, отмечая, что украинские войска начали передислокацию, чтобы попытаться зайти с другой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».
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Елена Перлова