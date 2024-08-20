Наступление Украины в Курской области может обернуться для Киева значительными потерями из-за проблем с логистикой и путями отхода, сообщает журналист Times Майкл Эванс.
Эванс подчеркивает, что в случае активизации российских бомбардировщиков и артиллерии обстрел линий снабжения может создать для ВСУ серьезные проблемы.
Наступление украинских войск началось 6 августа в 5:30 утра с целью захвата территории в Курской области, однако продвижение было остановлено, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны России сообщает, что за время боевых действий в Курской области ВСУ понесли потери до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет провокационные атаки, включая стрельбу по гражданским объектам. Он пообещал, что Россия даст достойный ответ и выполнит все поставленные перед ней задачи.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан.
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«Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева», — предупреждает автор статьи.
Наступление украинских войск началось 6 августа в 5:30 утра с целью захвата территории в Курской области, однако продвижение было остановлено, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны России сообщает, что за время боевых действий в Курской области ВСУ понесли потери до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет провокационные атаки, включая стрельбу по гражданским объектам. Он пообещал, что Россия даст достойный ответ и выполнит все поставленные перед ней задачи.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан.
Напиши новость:
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Елена Перлова