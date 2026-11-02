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Лантратова рассказала об эвакуации жителей Алёшек

Яна Лантратова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Организаторы гуманитарной миссии в Алёшках подготовили места для вывоза 750 человек, однако воспользовались ими значительно меньше жителей, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет ТАСС.



По словам Лантратовой, часть автобусов вернулась с пустыми местами. Точное число уехавших она не назвала: у участников миссии не хватало времени для подсчёта пассажиров.

Некоторые жители опасались заранее вносить свои имена в списки. Организаторы разрешали им присоединиться к эвакуации без предварительной записи. Волонтёры помогали с размещением вещей и домашних животных.

В пути колонна останавливалась в других населённых пунктах. К участникам миссии подходили местные жители с просьбой помочь им уехать.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

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