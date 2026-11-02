Лантратова рассказала об эвакуации жителей Алёшек

02 ноября 2026, 13:35

Яна Лантратова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Организаторы гуманитарной миссии в Алёшках подготовили места для вывоза 750 человек, однако воспользовались ими значительно меньше жителей, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет ТАСС.