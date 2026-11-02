В Алёшках завершилась гуманитарная миссия
Гуманитарная миссия в Алёшках Херсонской области официально завершилась минувшей ночью, заявила российский омбудсмен Яна Лантратова. Об этом сообщает ТАСС.
Операция прошла 30 октября. Её участники вывезли местных жителей и привезли в город продукты и товары первой необходимости. По словам Лантратовой, проведение миссии обеспечили российские военнослужащие, рисковавшие своими жизнями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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