Омбудсмены РФ и Украины просят Меланию Трамп о регулярных гуманитарных миссиях

02 ноября 2026, 13:04

Яна Лантратова (Фото: www.kremlin.ru)

Российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец обратились к первой леди США Мелании Трамп с просьбой координировать гуманитарные миссии для нуждающихся людей в зоне боевых действий и сделать такие миссии регулярными. Об этом сообщает ТАСС.





По словам Лантратовой, российская и украинская стороны подготовили совместное обращение к супруге президента США.

«Со своей стороны хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными под координаторством госпожи Мелании Трамп», — заявила Яна Валерьевна.