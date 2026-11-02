Омбудсмены РФ и Украины просят Меланию Трамп о регулярных гуманитарных миссиях
Российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец обратились к первой леди США Мелании Трамп с просьбой координировать гуманитарные миссии для нуждающихся людей в зоне боевых действий и сделать такие миссии регулярными. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лантратовой, российская и украинская стороны подготовили совместное обращение к супруге президента США.
«Со своей стороны хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными под координаторством госпожи Мелании Трамп», — заявила Яна Валерьевна.Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области прошла 30 октября. Организаторы вывезли местных жителей, доставили продукты питания и товары первой необходимости.