Лавров: Если Запад хочет биться на поле боя за Украину, то Россия к этому готова

Российские военные ударили по месту дислокации украинских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области. Под удар попало более 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.