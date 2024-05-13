Лавров: Если Запад хочет биться на поле боя за Украину, то Россия к этому готова

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Москва готова к решению украинского кризиса на поле боя, если западные страны предпочтут этот путь, заявил временный глава МИД Сергей Лавров во время обсуждения его переназначения на пост министра иностранных дел в Совете Федерации, передает РИА Новости.
Лавров отметил, что конференция по Украине в Швейцарии, куда Россия не была приглашена, представляет собой лишь составление ультиматума Москве. Он также сравнил это мероприятие с «выговором для школьника».
Отметим, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время такие переговоры маловероятны, так как и Украина, и западные страны исключают возможность движения к миру.
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Артем Кузьмин