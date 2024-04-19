Лавров оценил вероятность прекращения СВО в случае переговоров с Киевом

Фото: сайт Кремля
В случае возобновления переговорного процесса с Украиной, Россия не прекратит проведение СВО до достижения ее целей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
Он также отметил, что Москва готова к диалогу с Киевом, однако процесс СВО прерываться не будет.
Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет не только о положении войск на линии фронта, но и новых регионах, которые вошли в состав РФ.
Прежде президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва готова к диалогу с Киевом, однако Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил урегулирование дипломатическим путем, издав соответствующий указ.
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Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет не только о положении войск на линии фронта, но и новых регионах, которые вошли в состав РФ.
Прежде президент России Владимир Путин говорил о том, что Москва готова к диалогу с Киевом, однако Владимир Зеленский на законодательном уровне исключил урегулирование дипломатическим путем, издав соответствующий указ.
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Анастасия Хохлова