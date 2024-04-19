Лавров оценил вероятность прекращения СВО в случае переговоров с Киевом

В случае возобновления переговорного процесса с Украиной, Россия не прекратит проведение СВО до достижения ее целей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».