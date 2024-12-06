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Лавров назвал условия для мирного соглашения с Украиной

Лавров: Киев должен отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону озвучил ключевые требования Москвы для заключения мирного соглашения с Украиной. Среди условий — отказ от вступления в НАТО, признание внеблокового и безъядерного статуса страны, а также принятие новых территориальных реалий.
«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — обозначил министр.
По словам Лаврова, Украина должна признать вхождение четырех новых регионов в состав России, что является неотъемлемой частью прекращения боевых действий.



«Это не только линия соприкосновения. (...) Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство», — отметил Лавров.
Уточняется, что Россия требует отмены украинских законов, которые ограничивают использование русского языка, российской культуры и деятельности Украинской православной церкви.

Лавров подчеркнул, что условия, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными. К ним также относится запрет на размещение иностранных армий, военных баз и проведение учений на территории Украины.

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Лавров объявил, что Россия никогда не ставила целью убивать людей на Украине
Лавров: РФ не ставила себе цели убивать украинцев, в отличие от киевского режима
06 декабря 2024, 02:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не ставила своей задачей уничтожение людей на Украине. По его словам, подобные цели, напротив, декларируют представители украинского режима, включая президента Владимира Зеленского и его окружение.
Лавров подчеркнул, что в лексиконе официальных лиц Украины регулярно звучат призывы к уничтожению русских. В качестве примера он привел высказывание бывшего украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, который открыто говорил о необходимости уничтожения как можно большего числа русских.

«Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский прославился тем, что давал интервью и, смотря в камеру, которая записывала и транслировала интервью, сказал, что их главная задача — «убить как можно больше русских, чтобы нашим детям пришлось убивать их как можно меньше». Подобные заявления входят в лексикон всего режима», — объяснил Лавров.
Министр также отметил, что Украина не разглашает реальные данные о потерях, однако Зеленский ранее говорил о не менее 80 тысяч погибших с украинской стороны.

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#министр
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«Изуверство»: депутат осудил химическую атаку ВСУ на Курскую область
Депутат Шеремет: химатака ВСУ на Курскую область является преступлением
06 декабря 2024, 02:16

Фото: iStock/nevarpp

Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет осудил действия Вооруженных сил Украины, связанные с применением химического оружия в Курской области.
По его мнению, этот акт является бесчеловечным и должен быть квалифицирован как международное преступление против мирного населения, передает РИА Новости.

12 августа произошла атака, когда украинские войска использовали кассетные боеприпасы с запрещенными удушающими веществами. В результате пострадали более 20 человек.

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — возмутился Шеремет.
Депутат подчеркнул, что ответственность за произошедшее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, а также на западных странах, поддерживающих действия Киева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что стали известны детали интервью Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем министр иностранных дел России рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине.

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Лавров подверг критике заявления Зеленского о русских и назвал его «неадекватным»
06 декабря 2024, 01:56

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его риторику и действия в отношении людей русской культуры.
Лавров отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что заявления Зеленского, включая его слова о жителях Донбасса и тех, кто чувствует связь с русской культурой, являются проявлением националистической позиции.

По словам Лаврова, еще в 2021 году Зеленский, нарушая Минские соглашения, вел военные действия против Донбасса. Тогда он заявлял, что людям, связанным с русской культурой, лучше покинуть Украину ради будущего своих детей.

«В то время он вел войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений. Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию», — объяснил Лавров.
На фоне этого стремление Зеленского восстановить территориальную целостность своей страны и вернуть в нее людей русской культуры Лавров назвал неадекватным.

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Лавров заявил о готовности РФ послать новые «сигналы» для Запада после удара «Орешником»
06 декабря 2024, 01:45

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия готова предпринять дополнительные шаги в ответ на действия Запада, если Лондон и Брюссель не сделают выводов после недавнего применения гиперзвукового комплекса «Орешник».
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар, произведенный пару недель назад «Орешником», должен был стать сигналом, особенно в контексте использования по российской территории вооружений большой дальности, таких как ракеты ATACMS.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», — пояснил Лавров.
Лавров подчеркнул, что Москва стремится избежать дальнейших недоразумений с западными странами, но часть из них, по его словам, пока неадекватно оценивают ситуацию вокруг конфликта на Украине.

В интервью Лавров также рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине

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Подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удар в направлении аэродрома в городе Борисполь
06 декабря 2024, 01:07

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы России атаковали в направлении аэродрома в Борисполе, пригороде Киева, где зафиксированы взрывы.
Взрыв сопровождался мощной детонацией и вспышками, однако подробности пока уточняются, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации, с выбросом «фейерверка», то есть пламя с искрами», — рассказал подпольщик.
Одновременно в Черниговской области, в городе Корюковка, российские силы нанесли удар по позициям ВСУ на северо-восточной окраине населенного пункта. По информации подполья, на место прибыло более восьми автомобилей скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по артиллерийским складам вблизи военного аэродрома Хмельницкой области, где также произошли мощные взрывы после детонации.

«Радио 1» также сообщало о том, что стало известно о планах стран Запада по разделу Украины. В то же время политолог Михайлов поделился мнением на тему того, чем закончится правление Зеленского.

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Стало известно о планах стран Запада по разделу Украины
Rebelion: страны Запада планируют разделить Украину на зоны
05 декабря 2024, 23:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Будущее Украины и ее возможное разделение активно обсуждается западными странами, включая Польшу, Германию, Румынию и Великобританию, поделился мнением журналист Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion. Каждая из этих стран, по словам автора, преследует собственные интересы.
Согласно материалу, возможное распределение регионов Украины может напоминать исторические стратегии, такие как операция «Барбаросса» во Вторую мировую войну.

Предполагается, что Черноморское побережье может перейти под влияние Румынии, центральные и восточные регионы — Германии, а северные районы, включая Киев, — Великобритании.

Автор также отметил, что, помимо сельскохозяйственного потенциала, стратегическая ценность Украины заключается в ее минеральных и энергетических ресурсах.

Ранее «Радио 1» писало о том, что Украина не готова к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией.

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#украина
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На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин
Рогов: ВСУ начали разминирование собственных минных полей в Запорожской области
05 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Вооруженные силы Украины приступили к разминированию собственных минных полей на Ореховском направлении Запорожского фронта, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, действия ВСУ могут свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению.

«На Запорожском фронте, на Ореховском направлении, то есть не около первой линии обороны, но, тем не менее, они начали разминировать минные поля со своей стороны», — рассказал Рогов
Разминирование проводится не на передовой, но вблизи основных линий обороны, что может указывать на намерение украинских войск занять новые позиции или укрепиться на определенных участках.

«Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — отметил он.
Ранее «Радио 1» передавало, что Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ. Также недавно президент Владимир Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны.

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Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ
Бутусов: доложил Зеленскому о потере 105 тысяч солдат ВСУ
05 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский получил данные о погибших и пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Согласно информации, переданной Генеральным штабом украинской армии, общее число потерь составляет 105 тысяч человек, из которых 70 тысяч — подтвержденные погибшие, а 35 тысяч числятся пропавшими без вести. В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» уточняется, что журналист Юрий Бутусов сообщил эти данные, ссылаясь на информацию, предоставленную главе государства от Генштаба украинской армии.

Ранее Министерство обороны передавало, что с начала военных действий в Курской области ВСУ потеряли 36,6 тысячи человек и более 3000 единиц техники.

Также «Радио 1» писало о том, как в Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника».

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«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст
Офицер ВСУ Алекс: снижение призывного возраста не поможет Украине
05 декабря 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине, написал в Telegram боевик ВСУ, чей позывной Алекс. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.
«Извините меня, был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — сказано в публикации офицера.
Алекс добавил, что проблему украинской армии может решить более качественная мобилизация, но никак не снижение возраста призывников. В частности, по его словам, на передовой сражаются и продолжат сражаться «деды».

Перед этим стало известно об очередном побеге с Украины. Подробности в материале «Радио 1».

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