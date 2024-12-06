Лавров назвал условия для мирного соглашения с Украиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону озвучил ключевые требования Москвы для заключения мирного соглашения с Украиной. Среди условий — отказ от вступления в НАТО, признание внеблокового и безъядерного статуса страны, а также принятие новых территориальных реалий.
«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — обозначил министр.По словам Лаврова, Украина должна признать вхождение четырех новых регионов в состав России, что является неотъемлемой частью прекращения боевых действий.
«Это не только линия соприкосновения. (...) Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство», — отметил Лавров.Уточняется, что Россия требует отмены украинских законов, которые ограничивают использование русского языка, российской культуры и деятельности Украинской православной церкви.
Лавров подчеркнул, что условия, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными. К ним также относится запрет на размещение иностранных армий, военных баз и проведение учений на территории Украины.
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Мария Моисеева