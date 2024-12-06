Лавров рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о существовании негласных каналов связи между Москвой и Вашингтоном, касающихся ситуации на Украине. Однако, по его словам, предложения США, поступающие через эти каналы, практически идентичны публичным заявлениям.