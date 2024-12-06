Лавров рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о существовании негласных каналов связи между Москвой и Вашингтоном, касающихся ситуации на Украине. Однако, по его словам, предложения США, поступающие через эти каналы, практически идентичны публичным заявлениям.
Американская сторона, как отметил Лавров, на протяжении всего конфликта продолжает настаивать на прекращении военных действий и отводе российских войск, акцентируя необходимость учета позиций Украины.
Кроме того, дипломат указал на существование других каналов взаимодействия, включая переговоры по обмену заключенными. Лавров упомянул, что уже было осуществлено несколько таких обменов.
Также функционирует канал для уведомления о запуске баллистических ракет.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в интервью с Такером Карлсоном Лавров также заявил о желании России наладить отношения с США.
Читайте также:
В СК ответили на обвинения Кадырова в плохой работе
Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»
Названо условие нормализации отношений Азербайджана с Арменией
«Должны остановиться, должны принять потребности Украины и ее позиции», — повторил министр призывы Вашингтона.
Кроме того, дипломат указал на существование других каналов взаимодействия, включая переговоры по обмену заключенными. Лавров упомянул, что уже было осуществлено несколько таких обменов.
Также функционирует канал для уведомления о запуске баллистических ракет.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в интервью с Такером Карлсоном Лавров также заявил о желании России наладить отношения с США.
Читайте также:
В СК ответили на обвинения Кадырова в плохой работе
Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»
Названо условие нормализации отношений Азербайджана с Арменией
Мария Моисеева