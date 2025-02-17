Лавров оценил возможность территориальных уступок РФ на переговорах

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия не пойдет на территориальные уступки Украине в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Посмотрите, какие зверства они чинят, — и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах относительно того, что какие-то территории можно еще уступить?» — ответил Лавров журналистам на соответствующий вопрос.При этом он пояснил, что все возможные уступки уже были сделаны Украине советским руководством при образовании СССР.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применения силы в дальнейшем в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что пока рано говорить о возможных уступках России.
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Элина Позднякова