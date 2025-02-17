Политолог раскрыл, как Европа примет участие в переговорах РФ и США в Эр-Рияде

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Тема организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждаться на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что в переговорах между делегациями РФ и США посредников быть не должно.
По его словам, переговоры будут вестись на тему восстановления российско-американский отношений после беспрецедентного упадка, а вопросы «европейского характера» затрагиваться не будут.
Он добавил, что российско-американские отношения не наладятся по щелчку пальцев. Это огромная, серьезная, титаническая работа, заключил Мартынов.
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«Если вдруг будут затронуты вопросы, которые коснутся, например, европейских дел, то пригласят кого-то из компетентных представителей этих стран. Здесь будут только две державы РФ и США. А Европа даже вся целиком таковой не является. Она сама себя в это гибридное противостояние против России и в войну на территории Украины загнала», — сказал эксперт.
По его словам, переговоры будут вестись на тему восстановления российско-американский отношений после беспрецедентного упадка, а вопросы «европейского характера» затрагиваться не будут.
«Конечно, они могут обменяться и видением этих вопросов, и архитектурой безопасности, и отдельно сценариями прекращения или умиротворения Украины, завершением всех этих процедур, но это будет обмен мнениями. В другом случае — потребуются представители других стран. Но это абсолютно отдельный процесс», — подчеркнул политолог.
Он добавил, что российско-американские отношения не наладятся по щелчку пальцев. Это огромная, серьезная, титаническая работа, заключил Мартынов.
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Анастасия Панченко