Лавров: При несовпадении интересов РФ и США нужно не конфликтовать, а решать вопросы

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился первый раунд переговоров России и США, главным вопросом на которых было урегулирование украинского кризиса. Вслед за госсекретарём Марко Рубио несколько важных заявлений по итогам встречи несколько важных заявлений сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что в ближайшее время в столицах государств будет восстановлен штат посольств, а Россия и США обеспечат скорейшее назначение послов. Стоит отметить, что Белый дом уже направил в Москву на согласование в качестве главы дипломатической миссии кандидатуру Ричарда Норланда. Кроме того, стороны договорились о снятии всех препон в работе дипломатов, установленных при администрации Байдена.
Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что стороны согласились с тем, что когда интересы России и США не совпадают, нужно не идти на конфликт, а вместе искать ответы на спорные вопросы и находить решения.
Комментируя «выходку» Зеленского с атакой украинскими дронами насосной станции на Кубани, Лавров сказал американцам, а затем повторил журналистам, что зарвавшемуся просроченному президенту Украины давно пора «дать по рукам». Глава МИД РФ также отметил, что ударом по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае ВСУ, по сути, совершили нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана. Он добавил, что американская сторона предлагала ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины.
Российская сторона объяснила американцам, что поглощение Украины Североатлантическим альянсом будет воспринято Москвой как прямая угроза интересам национальной безопасности. Кроме того, до США был доведён тезис о недопустимости появления на Украине любых войск НАТО, под каким бы флагом они там не оказались — Евросоюза или национальным, а, возможно, и украинским. В любом случае, это — неприемлемо.
Сергей Лавров также заявил, что ничего не знает о трёхступенчатом плане мирного урегулирования на Украине, якобы разработанном совместно Россией и США. Возможно, телевизионщики из Fox News, сообщившие об этом, несколько торопят события.
Читайте также:
Россия и США предложили трёхступенчатый мирный план по урегулированию на Украине
Стало известно, кто может стать послом США в России
Госсекретарь США Рубио: Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон
Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что стороны согласились с тем, что когда интересы России и США не совпадают, нужно не идти на конфликт, а вместе искать ответы на спорные вопросы и находить решения.
Комментируя «выходку» Зеленского с атакой украинскими дронами насосной станции на Кубани, Лавров сказал американцам, а затем повторил журналистам, что зарвавшемуся просроченному президенту Украины давно пора «дать по рукам». Глава МИД РФ также отметил, что ударом по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае ВСУ, по сути, совершили нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана. Он добавил, что американская сторона предлагала ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины.
Российская сторона объяснила американцам, что поглощение Украины Североатлантическим альянсом будет воспринято Москвой как прямая угроза интересам национальной безопасности. Кроме того, до США был доведён тезис о недопустимости появления на Украине любых войск НАТО, под каким бы флагом они там не оказались — Евросоюза или национальным, а, возможно, и украинским. В любом случае, это — неприемлемо.
Сергей Лавров также заявил, что ничего не знает о трёхступенчатом плане мирного урегулирования на Украине, якобы разработанном совместно Россией и США. Возможно, телевизионщики из Fox News, сообщившие об этом, несколько торопят события.
Читайте также:
Россия и США предложили трёхступенчатый мирный план по урегулированию на Украине
Стало известно, кто может стать послом США в России
Госсекретарь США Рубио: Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон
Александр Бойцов