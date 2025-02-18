Лавров: При несовпадении интересов РФ и США нужно не конфликтовать, а решать вопросы

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился первый раунд переговоров России и США, главным вопросом на которых было урегулирование украинского кризиса. Вслед за госсекретарём Марко Рубио несколько важных заявлений по итогам встречи несколько важных заявлений сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.