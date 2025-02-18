Стало известно, кто может стать послом США в России

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Новым послом США в России может стать Ричард Норланд. Как сообщает издание «Коммерсантъ», американская сторона уже направила в РФ соответствующий запрос.
Отмечено, что дипломатический стаж Норланда составляет 35 лет. В свое время он возглавлял американские посольства в Узбекистане, Ливии и Грузии. В 1980-х годах был сотрудником посольства США в СССР.
По данным журналистов, кандидатуру Норланда выдвигали демократы, однако республиканцы ее не отозвали.
Ранее дипломат российского МИДа Мария Захарова проинформировала, что делегации РФ и США обсудят проблемные вопросы, накопившиеся между странами за несколько лет.
Кроме того, стало известно, чем завершились российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.
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По данным журналистов, кандидатуру Норланда выдвигали демократы, однако республиканцы ее не отозвали.
Ранее дипломат российского МИДа Мария Захарова проинформировала, что делегации РФ и США обсудят проблемные вопросы, накопившиеся между странами за несколько лет.
Кроме того, стало известно, чем завершились российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.
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Никита Кротов