Le Monde: Европа снова обсуждает отправку войск на Украину

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Страны Европы возобновили обсуждения возможной отправки солдат частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde.
Отмечается, что в последние недели европейские власти возобновили рассмотрение возможности отправки на Украину западных войск и частных оборонных компаний.
По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа. При этом часть стран Евросоюза выступают против таких планов, которые впервые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи союзников Украины в Париже в феврале этого года.
Издание подчёркивает, что власти Франции и Министерство Вооруженных сил страны пока не давало разрешения на отправку своих военных на Украину, однако данный вопрос обсуждается, в частности, между Парижем и Лондоном уже несколько месяцев.
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По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа. При этом часть стран Евросоюза выступают против таких планов, которые впервые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи союзников Украины в Париже в феврале этого года.
Издание подчёркивает, что власти Франции и Министерство Вооруженных сил страны пока не давало разрешения на отправку своих военных на Украину, однако данный вопрос обсуждается, в частности, между Парижем и Лондоном уже несколько месяцев.
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Анастасия Чинкова