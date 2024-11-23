В Великобритании заявили о желании заставить Украину пойти на компромисс

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Британские политики лично призывают Украину рассмотреть приемлемые пути выхода из конфликта. Об этом заявил телеканал BBC.
По словам журналистов, британское правительство признает, что каждый раунд переговоров должен включать компромисс. Публично министры заявляют, что Киеву нужно только решить, когда и на каких условиях вести переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их изначально.
Читайте также:
Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине, заявил посол РФ в Лондоне
The Times: Лондон перестал снабжать ВСУ ракетами Storm Shadow из-за их нехватки
Британия готовит будущего президента Украины: кто и когда заменит Зеленского и почему украинцы перестали доверять Залужному
«Мы должны подумать о том, что может быть quid pro quo для Украины. Если президент Украины Владимир Зеленский уступит, что он получит? Получит ли он членство в НАТО, чтобы гарантировать безопасность в долгосрочной перспективе?» – заявил один из западных министров телеканалу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их изначально.
Читайте также:
Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине, заявил посол РФ в Лондоне
The Times: Лондон перестал снабжать ВСУ ракетами Storm Shadow из-за их нехватки
Британия готовит будущего президента Украины: кто и когда заменит Зеленского и почему украинцы перестали доверять Залужному
Александр Климов