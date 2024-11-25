Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину

Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину

Симоньян: США и Европа остановятся, когда по-настоящему испугаются
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

США и Европа остановятся только тогда, когда по-настоящему испугаются, заявил главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Журналист пояснила, что в настоящее время для США не имеет смысла прекращать конфликт на Украине.

«Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет вверх, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, – да, это такие вот фотокарточки», – добавила Симоньян.



Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.

До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

Читайте также:

Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России

Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности

В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
#маргарита симоньян
#украина
#европа
#сша
Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины
Симоньян: Украина потеряла свое будущее из-за Бориса Джонсона
25 ноября 2024, 01:43

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По ее словам, вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов и разрушила свое будущее.

«Этот лохматый имбецил <...> с русским почему-то именем Борис <...> прекратил те самые соглашения, на которых все должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Могло же закончиться, но нет», – сказала она.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.

До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

Читайте также:

Украина допустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»

Киеву предрекли изменения в помощи Запада после применения ракет «Орешник»

В Британии заявили о готовности сторонников Трампа отдать Украину под контроль РФ
#маргарита симоньян
#украина
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине
25 ноября 2024, 00:44

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Опять же, я пока не знаю, это уже ультиматум той же ракеты, и тогда они вернутся или им придется появиться снова», – сказала он, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам Симоньян, так закончится конфликт на Украине, потому что «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».

21 ноября российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.

Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.

Читайте также:

Путин обратился к российским военным после удара Киева западными ракетами по РФ

Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах

Путин выступил с заявлением об ответе РФ на удары западных ракет по стране
#владимир путин
#пво
#маргарита симоньян
#всу
#россия
#сша
#великобритания
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД отказался от публичного комментирования кандидатуры нового посла в США
24 ноября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось комментировать кандидатуру посла России в США, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, это связано с наличием законодательных ограничений. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Москва «давно определилась с кандидатом».

«Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в ведомстве.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника назвал потенциального нового российского посла в Вашингтоне. Согласно публикации директором департамента Северной Америки МИД станет Александр Дарчиев.

Читайте также:

В МИД публично не комментируют кандидатуру нового посла в США из-за ограничений

Песков: администрация Байдена свернула диалог с РФ почти до нуля

Финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ
#мид рф
#сша
#посол
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили
Пожар на борту загоревшегося при посадке в Анталье российского самолет потушили
24 ноября 2024, 23:18

Фото: iStock/TonyFuse

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Azimut Airlines, загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи, потушен. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель губернатора Антальи Туран Эрен.
На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Читайте также:

Российский самолет загорелся в турецком аэропорту

Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды

Два британских истребителя сопроводили российский Ту-142 над Северным морем
#самолет
#турция
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конгрессмен рассказал о будущей энергетической политике Трампа
Уолц: Трамп в будущем использует энергоресурсы во внешней политике
24 ноября 2024, 21:59

Фото: istockphoto/dkfielding

Будущие американские власти станут пользоваться энергетическими ресурсами США во внешней политике, считает конгрессмен Майк Уолц в разговоре с журналистами Fox News.
«Разумеется, наша энергетическая политика будет ключевым компонентом… Соединенные Штаты благословлены нефтью и газом, которые мы можем использовать не только для экономической выгоды дома, но и как лидер свободного мира», — сказал будущий советник нацбезопасности.

Уолц резюмировал, что у Штатов есть энергетические, продовольственные, а также минеральные ресурсы, необходимые, «чтобы сохранять свою экономику самой мощной в мире».

Ранее Уолц высказал свое мнение по поводу того, намерен ли киевский режим бить по Москве и Петербургу дальнобойными ATACMS.

Читайте также:

На Западе пришли в ужас от происходящего с ВСУ в зоне СВО

На Украине ответили, почему Франция не побоялась разрешить Киеву бить по РФ

Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО
#мир
#сша
#дональд трамп
#энергетика
#конгресс сша
#энергия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД публично не комментируют кандидатуру нового посла в США из-за ограничений
24 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Кандидатуру нового посла в США не комментируют публично, поскольку есть законодательные ограничения, пишет ТАСС, ссылаясь на МИД РФ.
«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России.
Перед этим в МИД России призвали южнокорейскую сторону не помогать Украине оружейными поставками. Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что, если Южная Корея начнет помогать Киеву, то отношения Сеула и Москвы окончательно разрушатся.

Дипломат надеется, что страна будет руководствоваться национальными интересами.

Читайте также:

Песков: администрация Байдена свернула диалог с РФ почти до нуля

Во Франции главу МИД обвинили в предательстве после его слов о поддержке Украины

В Британии раскрыли, как Трамп проведет переговоры с Украиной
#россия
#сша
#мид
#мид рф
#посол
#закон
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Эрдоган поговорили по телефону о двустороннем сотрудничестве стран
24 ноября 2024, 17:56

Слева направо: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Двустороннее сотрудничество стран обсудили президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонного разговора, сообщили в Кремле.
«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», — сказано на сайте.
В Кремле уточнили, что планируются контакты по линии профильных ведомств. Кроме того, затронута международная тематика.

Канцелярия Эрдогана сообщила, что турецкий лидер хочет расширить сотрудничество с РФ во многих сферах. В частности, увеличить объемы торговли.

Ранее стало известно, что сказал Эрдоган об обновленной российской ядерной доктрине.

Читайте также:

Турция разорвала отношения с Израилем

Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу

Политолог Караханов заявил о стремлении Запада испортить отношения РФ и Турции
#мир
#россия
#турция
#переговоры
#сотрудничество
#владимир путин
#реджеп тайип эрдоган
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: администрация Байдена свернула диалог с РФ почти до нуля
24 ноября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Администрация действующего американского президента Джо Байдена свернула диалог с российской стороной почти до нуля, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — прокомментировал Песков.
Перед этим Дмитрий Песков говорил о том, что указ президента России Владимира Путина, обновляющий российскую ядерную доктрину, является сигналом для западных стран.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркивал, что теперь документ адаптирован к нынешнему противостоянию с Западом.

Читайте также:

Финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ

«Всеми способами»: в МИД призвали Южную Корею воздержаться от поставок Украине

Медведев указал на двойные стандарты США по МУС
#мир
#сша
#россия
#джозеф байден
#дмитрий песков
#кремль
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ
The Guardian: финских женщин готовят к возможному противостоянию с РФ
24 ноября 2024, 13:38

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

К возможному противостоянию с Россией готовят женщин в Финляндии, пишут журналисты The Guardian. Уточняется, что речь идет о курсах начальной военной подготовки.
«Я не думаю, что существует реальная угроза столкновения с Россией (...). Но я увидела, что это возможно», — прокомментировала одна участница.

Авторы материала отмечают, что одна из женских групп в возрасте от 18 до 70 лет обучается на территории военной базы на востоке страны. Подготовка проходит при поддержке Минобороны Финляндской республики. По данным The Guardian, в прочие курсы входит подготовка в таких сферах как вождение и кибербезопасность.

Ранее сообщалось, что расследуют Финляндия и ФРГ.

Читайте также:

Скандинавские страны отправляют гражданам инструкции на случай войны

Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины

В Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией
#мир
#россия
#финляндия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате