Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
США и Европа остановятся только тогда, когда по-настоящему испугаются, заявил главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Журналист пояснила, что в настоящее время для США не имеет смысла прекращать конфликт на Украине.
Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.
До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
Читайте также:
Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России
Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности
В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
«Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет вверх, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, – да, это такие вот фотокарточки», – добавила Симоньян.
Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.
До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
Читайте также:
Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России
Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности
В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
Александр Климов