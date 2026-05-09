«Лечь под заказчика»: Продюсер призвал запретить Верке Сердючке петь русские песни

09 мая 2026, 21:04

Продюсер Дворцов призвал запретить Верке Сердючке петь «Катюшу» и «День Победы»

Андрей Данилко (Фото: Instagram* @v_serduchka)

Продюсер Сергей Дворцов призвал запретить украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, исполнять две русские песни. Об этом Дворцов рассказал в интервью aif.ru.





Эксперт считает, что Данилко не должен петь военные композиции «Катюша» и «День Победы» за пределами России.

«Это всё-таки для патриотов и для людей, лиц, звёзд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — заявил Сергей.

«И за эти деньги Данилко готов на всё, просто может лечь, собственно, под каждого заказчика», — заключил Дворцов.