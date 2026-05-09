«Лечь под заказчика»: Продюсер призвал запретить Верке Сердючке петь русские песни
Продюсер Дворцов призвал запретить Верке Сердючке петь «Катюшу» и «День Победы»
Продюсер Сергей Дворцов призвал запретить украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, исполнять две русские песни. Об этом Дворцов рассказал в интервью aif.ru.
Эксперт считает, что Данилко не должен петь военные композиции «Катюша» и «День Победы» за пределами России.
«Это всё-таки для патриотов и для людей, лиц, звёзд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — заявил Сергей.Кроме того, Дворцов напомнил, что ранее Данилко получал за закрытые корпоративы от семи до 13–15 миллионов рублей. Сейчас, по оценке продюсера, гонорар артиста составляет от пяти до семи миллионов рублей.
«И за эти деньги Данилко готов на всё, просто может лечь, собственно, под каждого заказчика», — заключил Дворцов.Ранее стало известно, что Верка Сердючка зарабатывает на секретных корпоративах. Это происходит втайне от Офиса Зеленского.