«Вы им интересны»: Катя Лель ответила на слухи о ребёнке от Константина Хабенского
Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) вновь прокомментировала слухи о романе с актёром Константином Хабенским. Она опровергла эти домыслы в личном блоге.
Месяц назад дочери артистки Эмилии исполнилось 17 лет. Под снимками девушки пользователи соцсети снова начали писать, что девушка похожа не на своего отца Игоря Кузнецова, а на Хабенского.
«Если о вас говорят, значит вы им очень интересны, не даёте покоя, пускай говорят! А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки», — написала Чупринина.Отмечается, что ранее певица уже опровергала слухи о романе с Хабенским.
Накануне Катя Лель откровенно рассказала о сложном периоде в своей карьере. Этот этап касался работы с продюсером Максимом Фадеевым.