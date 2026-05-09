«Вы им интересны»: Катя Лель ответила на слухи о ребёнке от Константина Хабенского

09 мая 2026, 20:19

Певица Катя Лель вновь опровергла слухи о романе с Константином Хабенским

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) вновь прокомментировала слухи о романе с актёром Константином Хабенским. Она опровергла эти домыслы в личном блоге.





Месяц назад дочери артистки Эмилии исполнилось 17 лет. Под снимками девушки пользователи соцсети снова начали писать, что девушка похожа не на своего отца Игоря Кузнецова, а на Хабенского.

«Если о вас говорят, значит вы им очень интересны, не даёте покоя, пускай говорят! А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки», — написала Чупринина.