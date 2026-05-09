«Он выстрадал»: Ольга Будина поддержала Егора Бероева, ставшего режиссёром
Актриса Ольга Будина поддержала Егора Бероева на презентации его режиссёрского дебюта.
Будина публично высказалась в поддержку Бероева. Актриса назвала его другом и коллегой. Егор Вадимович снял фильм, который стал его первой режиссёрской работой.
«Я пришла поддержать моего друга и коллегу Егора. Я знаю, что он талантливый человек, и нужно всегда поддерживать того, кто делает шаг на новую ступень. Я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь», — заявила Ольга.В разговоре с журналистами актриса рассказала подробности личной жизни. Она отметила, что в их семье царит тёплая атмосфера, и все поколения стараются встречаться минимум раз в месяц.