«Он выстрадал»: Ольга Будина поддержала Егора Бероева, ставшего режиссёром

09 мая 2026, 18:54

Ольга Будина поддержала Егора Бероева на презентации его режиссёрского дебюта

Актриса Ольга Будина поддержала Егора Бероева на презентации его режиссёрского дебюта. Её слова приводит «МК».





Будина публично высказалась в поддержку Бероева. Актриса назвала его другом и коллегой. Егор Вадимович снял фильм, который стал его первой режиссёрской работой.

«Я пришла поддержать моего друга и коллегу Егора. Я знаю, что он талантливый человек, и нужно всегда поддерживать того, кто делает шаг на новую ступень. Я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал. Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь», — заявила Ольга.