Лейтенант Симако вынес раненого артиллериста из-под обстрела
Командир взвода ВС России лейтенант Михаил Симако оказал помощь раненому командиру орудия и перенес его в укрытие во время выполнения задачи в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Офицер вместе с группой проводил дополнительную разведку и подбирал позицию для минометного расчета на одном из тактических направлений. Военнослужащие пересекали открытый участок, когда противник начал артиллерийский обстрел.
Один из командиров орудия получил ранение. Симако быстро распределил действия бойцов, оказал пострадавшему первую помощь и доставил его в безопасное место для последующей эвакуации.
После этого подразделение завершило подготовку огневой позиции. Раненого направили в госпиталь, где ему оказывают квалифицированную медпомощь.
В ведомстве отметили, что действия лейтенанта помогли выполнить поставленную задачу в установленный срок и сохранить жизнь военнослужащему.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: