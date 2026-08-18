Лейтенант Симако вынес раненого артиллериста из-под обстрела

18 августа 2026, 08:59

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Командир взвода ВС России лейтенант Михаил Симако оказал помощь раненому командиру орудия и перенес его в укрытие во время выполнения задачи в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.