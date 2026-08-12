Лантратова: Киев отказывается забирать своих военнопленных

12 августа 2026, 18:13

Фото: iStock/Diy13

Украина регулярно отклоняет предложения России по обмену военнопленными. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.





Она подчеркнула, что украинской стороне передаются списки на обмен, однако Киев часто отказывается от предложений Москвы. Там не хотят забирать пленных солдат ВСУ, а также осужденных за преступления на территории России, уточнила Лантратова. На сегодняшний день согласован список из 224 украинцев, которых готовы обменять.





«Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни людей», — приводит Общественная Служба Новостей слова уполномоченного по правам человека в РФ.