В Подмосковье социальная газификация охватила более 150 домов участников СВО

17 августа 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Сотрудники Мособлгаза подключили к газоснабжению дом ветерана СВО в деревне Кривцы Раменского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Боец с позывным «Люк» отправился на спецоперацию добровольцем, а по окончании контракта пополнил ряды соединения БАРС. В Подмосковье он с супругой и дочкой переехал три года назад из Белгорода. Семья жила в негазифицированном доме. В июле губернатор Московской области Андрей Воробьёв по поручению президента вручил ветерану государственную награду за боевые заслуги.

«По поручению губернатора Мособлгаз газифицировал дом семьи ветерана СВО. Для этого бесплатно построили газораспределительные сети, установили плиту и наружный котел. Теперь бытовой комфорт его супруги Татьяны и маленькой дочки заметно повысился. Дом станет по-настоящему тёплым», – отметил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Фото: пресс-служба Мособлгаза

«Для нас особенно важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали реальную заботу и поддержку. За время действия льгот по СВО Мособлгаз обеспечил доступ к газу более 150 абонентов. Мы также продолжаем помогать бойцам на передовой, сопровождаем ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни, восстанавливаем инфраструктуру на новых территориях», – рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.