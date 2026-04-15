Льготы для контрактников и их семей: что доступно в Подмосковье?
Для военнослужащих-контрактников ВС РФ, проживающих в Подмосковье, а также для их семей предусмотрен расширенный пакет мер поддержки. Всего действует 75 различных видов помощи, причём 32 из них являются исключительно региональными — они реализуются только на уровне Московской области.
Помимо федеральных выплат и единовременной материальной помощи, контрактники могут рассчитывать на социальные гарантии. Иностранцам, подписавшим контракт, предоставляется упрощённый порядок получения российского гражданства.
Особое внимание власти региона уделяют ветеранам боевых действий. Для них организовано бесплатное получение социальных услуг и прохождение лечения в трёх крупнейших реабилитационных центрах области. Полный список доступных льгот опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области, а также представлен в виде навигатора на портале «Госуслуги».
Льготы распространяются и на членов семей военнослужащих. Им помогают с поиском работы, детям предоставляют бесплатные завтраки и обеды в школах, места в детских садах вне очереди, а также льготные условия при поступлении в высшие учебные заведения России.
Размер денежного довольствия зависит от занимаемой должности. Например, рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч. Кроме того, бойцам полагаются надбавки и премии за успешное выполнение боевых задач.
Узнать обо всех мерах поддержки подробнее можно на официальном сайте контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
Читайте также: