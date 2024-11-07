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Льготы для участников СВО: В РФ рассматривают новую систему выплат за ранения

Видео: Минобороны РФ

В России рассматривают новую систему выплат бойцам ВС РФ за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести.
Накануне Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой по вопросам социальной поддержки военнослужащих. Речь шла об индивидуальном подходе к выплатам за ранение, полученные военными в зоне спецоперации.

Белоусов напомнил, что Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения. В частности, это касается бойцов, которые перенесли ампутацию.



Цивилева отметила, что форма компенсаций должна учитывать индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений. В рамках новой системы выплаты за лёгкие ранения планируется понизить, а за тяжёлые, повлекшие инвалидность, наоборот повысить.

Министр обороны дал поручение в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.

В России труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта. Далее, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей в месяц. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусматриваются отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.

Пока мужчины защищают интересы своей страны, государство заботится об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, а также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.

Взрослые дети участников СВО имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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«Отступать нам некуда»: певец Данко вступил в добровольческий отряд «Барс-Крым»
Певец Данко вступил в добровольческий отряд «Барс-Крым»
07 ноября 2024, 17:12

Александр Фадеев (Фото: TG-канал главы администрации Ялты Я. Павленко)

Российский певец и композитор Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого отряда «Барс-Крым». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот – певец Данко. Как настоящий мужчина встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, Данко переехал вместе с семьей в Ялту шесть лет назад. С тех пор он проживает там и занимается творчеством.

«Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — прокомментировал певец.

Павленко напомнила, что основная цель отрядов «Барс Крым», сформированных в прибрежных городах, является исключение возможности проникновения диверсантов в регион. Добровольцы готовы присоединиться к военным в случае любой угрозы.

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Военный эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 самой мощной управляемой бомбой ВС РФ
07 ноября 2024, 17:04

Александр Фадеев (Фото: TG-канал главы администрации Ялты Я. Павленко)

Фугасная авиабомба ФАБ-3000 является самым мощным корректируемым авиационным боеприпасом на вооружении ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он рассказал, что эта трёхтонная бомба применяется в тех случаях, когда требуется сократить потери штурмовых групп перед наступлением, расчистить путь, вывести из строя боевую технику противника. Она также эффективна при поражении хорошо укреплённых оборонительных сооружений. Бомба сбрасывается за десятки километров до цели, корректируется в полёте и с определённой точностью поражает противника, сказал эксперт.

Российские военные применили трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 против военнослужащих ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. На кадрах объективного контроля можно увидеть после взрыва огромный поднимающийся гриб из дыма и огня, а также расходящуюся во все стороны ударную волну.






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Российские бойцы приближаются к Купянску
Ганчев: ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска
07 ноября 2024, 17:00

Фото: iStock/zabelin

Российские подразделения находятся всего в нескольких километрах от пригорода Купянска. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
Он уточнил, что армия России продвигается вглубь Харьковской области и выбивает украинских боевиков из опорных пунктов.

«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал Ганчев.

Украинские каналы пишут, что власти уже все вывезли из Купянска. Предполагается, что ВСУ город сдадут практически без боя, так как он не приспособлен к плотной обороне.

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#всу
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Зеленский проинформировал о продуктивном разговоре с Трампом
07 ноября 2024, 16:51

Владимир Зеленский

О продуктивном разговоре с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который вступит в должность в январе 2025 года, проинформировал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», — сказано в публикации Зеленского.
Он подчеркнул, что сильные Штаты и Европа друг другу нужны. Зеленский убежден, что это «связь между союзниками, которую нельзя потерять».

Ранее в парижском Институте по международным исследованиям сообщали, что в результате победы Трампа на выборах Европе придется выстраивать с Америкой конкурентные отношения.

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ТАСС: два мирных жителя погибли под Курском при спасении односельчан от БПЛА ВСУ
07 ноября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/NatureNow

Двое мирных жителей погибли в результате атаки со стороны дрона ВСУ в Курской области, информирует ТАСС, ссылаясь на корреспондента. Уточняется, что три человека ранены. Уничтожены дома в населенном пункте Дурово-Бобрик.
«Погибли ребята, приехали спасать, за ними дрон. Сначала машину пожег, они побежали вниз по дороге, он их догнал, и там они погибли внизу. Молодые ребята. Еще трое раненых, один сейчас в Москве, тяжело раненый и два легко», — передают журналисты слова местного жителя Александра Клочкова.
Известно, что в селе повреждена подстанция, отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Жителей практически нет, не считая тех, кто периодически приезжает проверить хозяйство.

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Аналитик Меркурис назвал отступление ВСУ на Донбассе хаотичным

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#россия
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#всу
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#конфликт
#новости
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Аналитик Меркурис назвал отступление ВСУ на Донбассе хаотичным
07 ноября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооружённых сил Украины ведут хаотичное отступление со своих позиций на Донбассе. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
В своём ежедневном обзоре на платформе YouTube он подчеркнул, что беспорядочное отступление украинских войск наблюдается практически везде, где ведутся активные боевые действия. Эксперт также добавил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) достигли такой степени эффективности, что украинские БПЛА не могут функционировать должным образом и не приносят почти никакой пользы, тогда как раньше дроны были грозным оружием ВСУ.

По словам Меркуриса, не подвергаясь постоянной угрозе атаки беспилотников, российские войска теперь могут спокойно передвигаться по открытой местности, что позволяет им атаковать противника с разных направлений, часто неожиданных. В результате ставшее уже привычным отступление ВСУ порой происходит в беспорядке и хаосе, заключил эксперт.

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Аналитик объяснил, как могут развиваться события в Курской области
Аналитик Гагин: боевиков ВСУ под Курском будут пленить или уничтожать на месте
07 ноября 2024, 16:16

Фото: istockphoto/N-sky

Для боевиков ВСУ в Курской области есть два варианта — плен или уничтожение на месте, считает в беседе с РИА Новости военный аналитик Ян Гагин.
«…У нас нет задачи выдавливать противника с нашей территории, у нас задача уничтожить противника на нашей земле», — прокомментировал он.
Гагин добавил, что украинская армия уже не в состоянии собрать такой кулак, который у нее был при нападении на Курщину.

«Поэтому фронт уже сыпется, и, собственно говоря, участь ВСУ и участь всего фронта уже понятна», — резюмировал собеседник агентства.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Бои в регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, по какому принципу происходит мобилизация на Украине.

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#курская область
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Опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по бойцам ВСУ в Курской области
07 ноября 2024, 15:33

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Военные ВС РФ сбросили на украинских боевиков трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 под Курском. Кадры с применением фугасного снаряда опубликовал Telegram-канал «Два майора».
Уточняется, что ФАБ-3000 была использована против военных ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе.

«Взрывная волна проходит по земле, крайне беспокоя противника», — отмечается в сообщении.

На видео, снятом с помощью камеры объективного контроля, запечатлено, как после падения бомбы над землей поднимается огромный гриб из дыма и огня, а от эпицентра взрыва в разные стороны расходится волна.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Украинские власти объяснили принцип мобилизации в стране
Шмыгаль: на Украине действует принцип «воюй или работай»
07 ноября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине работает по принципу «воюй или работай», заявил республиканский премьер Денис Шмыгаль в рамках Киевского международного экономического форума. По его словам, сегодня 98% повесток получают не платящие налогов и те, кто официально не трудоустроен.
«Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают», — сказал Шмыгаль.
Принцип «воюй или работай» предложил ввести Владимир Зеленский в рамках последнего предновогоднего обращения.

В конце февраля 2022 года на Украине ввели военное положение. Мобилизация в стране периодически ужесточается. Известны случаи, когда людей хватали сотрудники военкоматов прямо посреди рабочего дня. Один из них произошел в Ивано-Франковской области в конце августа, когда взяли водителя междугороднего автобуса во время рейса.

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