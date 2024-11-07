Льготы для участников СВО: В РФ рассматривают новую систему выплат за ранения

Видео: Минобороны РФ
В России рассматривают новую систему выплат бойцам ВС РФ за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести.
Накануне Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой по вопросам социальной поддержки военнослужащих. Речь шла об индивидуальном подходе к выплатам за ранение, полученные военными в зоне спецоперации.
Белоусов напомнил, что Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения. В частности, это касается бойцов, которые перенесли ампутацию.
Цивилева отметила, что форма компенсаций должна учитывать индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений. В рамках новой системы выплаты за лёгкие ранения планируется понизить, а за тяжёлые, повлекшие инвалидность, наоборот повысить.
Министр обороны дал поручение в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.
В России труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта. Далее, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей в месяц. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусматриваются отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
Пока мужчины защищают интересы своей страны, государство заботится об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, а также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников СВО имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Белоусов напомнил, что Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения. В частности, это касается бойцов, которые перенесли ампутацию.
Цивилева отметила, что форма компенсаций должна учитывать индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений. В рамках новой системы выплаты за лёгкие ранения планируется понизить, а за тяжёлые, повлекшие инвалидность, наоборот повысить.
Министр обороны дал поручение в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.
В России труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта. Далее, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей в месяц. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусматриваются отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
Пока мужчины защищают интересы своей страны, государство заботится об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, а также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников СВО имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова