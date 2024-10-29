Льготы для контрактников: что положено участникам СВО

Видео: Минобороны РФ
21 октября стало известно, что теперь российские военные, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Кроме того, появляются все новые льготы для участников СВО и увеличиваются выплаты.
14 октября сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.
Те, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО, делают свой выбор осознанно. Военные отправляются на защиту своей страны, а также семей. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не на словах, а на деле.
При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта.
Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей за выполнение боевых задач.
Не забывает государство и о семьях российских военных. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников СВО могут поступать в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих имеют право поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Те, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО, делают свой выбор осознанно. Военные отправляются на защиту своей страны, а также семей. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не на словах, а на деле.
При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта.
Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей за выполнение боевых задач.
Не забывает государство и о семьях российских военных. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников СВО могут поступать в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих имеют право поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова