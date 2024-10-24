К депутату Хинштейну обратилась жена участника СВО и мать ребёнка-инвалида

Фото: Риа Новости/ Мария Девахина
Мать ребёнка инвалида и жена участника СВО из Йошкар-Олы обратилась к депутату Александру Хинштейну за помощью. Об этом сообщил сам Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В 2023 году Александра, дочь обратившейся женщины, поступила в строительный техникум в Йошкар-Оле. На бюджет девочка не прошла — при поступлении обращали внимание только на средний балл аттестата, а льготы не учитывались.
Руководство техникума и министерство образования говорили, что переведут студентку на бюджет, как только освободится место.
Александр Хинштейн написал обращение в Министерство образования Республики Марий Эл. Он попросил выделить дополнительное бюджетное место для Александры.
Уже 20 октября маме Александры позвонили из техникума и пригласили написать заявление по переводу на бюджет.
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«Почему сейчас детей участников СВО берут сразу на бюджет, а год назад не брали? Неужели нельзя выделить дополнительное место ребёнку-инвалиду, ребёнку ветерана СВО?», — возмущается мама Александры.
Руководство техникума и министерство образования говорили, что переведут студентку на бюджет, как только освободится место.
«Я не вижу никаких препятствий в том, чтобы перевести ребёнка-инвалида на бюджетное место, учитывая, что у студентки есть льгота, как у ребёнка участника боевых действий. Тем более, что Александра хорошо учится», — отмечает депутат.
Александр Хинштейн написал обращение в Министерство образования Республики Марий Эл. Он попросил выделить дополнительное бюджетное место для Александры.
Уже 20 октября маме Александры позвонили из техникума и пригласили написать заявление по переводу на бюджет.
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Ольга Енгалычева