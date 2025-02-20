Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.
По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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Лора Луганская