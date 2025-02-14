Из Московской области за год выдворили около 28 тыс. нелегальных мигрантов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
С территории Подмосковья в 2024 году выдворили и депортировали порядка 28 тыс. незаконных мигрантов. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«За год проведено 111 тыс. проверок в жилом секторе, местах трудовой деятельности мигрантов, на объектах строительства, торговли, сферы услуг. Нелегально находящиеся на территории Московской области лица удаляются из России. Выдворено и депортировано 28 тыс. таких граждан. Это на треть больше, чем годом ранее», – сказал Пауков, выступая в Мособлдуме с отчётом о работе ведомства.Помимо этого, по словам Паукова, более чем на четверть увеличилось количество решений о запрете въезда иностранцев, нарушивших российские законы. Установлено почти в два раза больше фактов организации незаконной миграции и в полтора раза – нелегальной регистрации.
Принято решение о прекращении гражданства России в отношении 226 лиц. У 740 иностранцев аннулировали разрешение на временное проживание и 1,2 тыс. видов на жительство. Снято с миграционного учета около 94 тыс. иностранных граждан.
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Лора Луганская