Брынцалов рассказал, к чему приводит продажа алкоголя в магазинах в жилых домах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Доступность алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирном доме, приводит к росту потребления спиртного.
Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с членами регионального правительства и главами городских округов. На нём обсудили новые правила торговли алкогольной продукцией.
По словам парламентария, из-за этого увеличивается количество правонарушений в состоянии опьянения. В прошлом году их зафиксировали около 5 тыс.
Как отметил Брынцалов, особое беспокойство жителей вызывают алкомаркеты на первых этажах МКД. Часто зайти в них можно прямо со двора, где играют дети и гуляют мамы с колясками. Нередко распитие спиртных напитков происходит прямо на их глазах, сопровождается шумом и беспорядками.
Согласно закону, запрещается продажа алкоголя во всех торговых точках во дворах жилых домов. Если дверь магазина выходит во двор, спиртного на прилавках быть не должно. Исключение – встроенно-пристроенные помещения к МКД.
Кроме того, вводятся ограничения на продажу спиртных напитков с 23.00 до 8.00 в объектах общепита в домах – так называемых «наливайках». Эта мера не распространяется на рестораны.
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По словам парламентария, из-за этого увеличивается количество правонарушений в состоянии опьянения. В прошлом году их зафиксировали около 5 тыс.
Как отметил Брынцалов, особое беспокойство жителей вызывают алкомаркеты на первых этажах МКД. Часто зайти в них можно прямо со двора, где играют дети и гуляют мамы с колясками. Нередко распитие спиртных напитков происходит прямо на их глазах, сопровождается шумом и беспорядками.
«Основой для принятия нашего закона стали обращения граждан и статистические данные. За последние пять лет в Московской области количество мест по продаже алкоголя увеличилось почти на 30%. Их на данный момент – 32 тыс. Сегодня в одном квартале можно найти от шести до восьми точек, где торгуют спиртным. Во всех городах у жителей вызывают беспокойство объекты розничной продажи под видом общепита, так называемые «наливайки», а также работа алкомаркетов в МКД, особенно тех, вход в которые находится со стороны двора и детских площадок», – сказал парламентарий.Новые правила торговли алкогольной продукцией Мособлдума приняла в пятницу. Он вступит в силу 1 сентября.
Согласно закону, запрещается продажа алкоголя во всех торговых точках во дворах жилых домов. Если дверь магазина выходит во двор, спиртного на прилавках быть не должно. Исключение – встроенно-пристроенные помещения к МКД.
Кроме того, вводятся ограничения на продажу спиртных напитков с 23.00 до 8.00 в объектах общепита в домах – так называемых «наливайках». Эта мера не распространяется на рестораны.
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Лора Луганская