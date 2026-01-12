Лукашенко призвал добиваться уничтожения всех беспилотников, нарушающих границу
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с жестким заявлением о необходимости уничтожения всех беспилотных летательных аппаратов, которые нарушают воздушное пространство страны. Это обращение связано с текущей ситуацией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник Лукашенко провел встречу с руководителями силовых структур, чтобы обсудить меры по охране государственной границы в 2026 году. Он отметил, что обстановка вокруг Беларуси продолжает оставаться напряженной.
«В связи с последними событиями на Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники», — сказал президент.
Он подчеркнул важность стремления к максимальной эффективности в защите границ. Лукашенко призвал к активным действиям для обеспечения безопасности страны и охраны ее воздушного пространства.