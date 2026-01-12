Лукашенко призвал добиваться уничтожения всех беспилотников, нарушающих границу

12 января 2026, 12:29

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с жестким заявлением о необходимости уничтожения всех беспилотных летательных аппаратов, которые нарушают воздушное пространство страны. Это обращение связано с текущей ситуацией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.





В понедельник Лукашенко провел встречу с руководителями силовых структур, чтобы обсудить меры по охране государственной границы в 2026 году. Он отметил, что обстановка вокруг Беларуси продолжает оставаться напряженной.





«В связи с последними событиями на Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники», — сказал президент.