Фон дер Ляйен выступила с призывом к РФ
Фон дер Ляйен: РФ должна продемонстрировать свою заинтересованность в мире
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с обращением к Москве, заявила, что Россия должна продемонстрировать реальную готовность к миру. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы ЕК, обсуждаемый мирный план по Украине включает 20 пунктов и рассматривался Владимиром Зеленским с президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. Фон дер Ляйен добавила, что параллельно с этим планом предусматриваются четко обозначенные гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы.
«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — заключила политик.Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает отправку войск на Гренландию на фоне опасений из-за действий США.