Фон дер Ляйен выступила с призывом к РФ

12 января 2026, 11:22

Фон дер Ляйен: РФ должна продемонстрировать свою заинтересованность в мире

Фото: istockphoto/rarrarorro

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с обращением к Москве, заявила, что Россия должна продемонстрировать реальную готовность к миру. Об этом сообщает Reuters.





По словам главы ЕК, обсуждаемый мирный план по Украине включает 20 пунктов и рассматривался Владимиром Зеленским с президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. Фон дер Ляйен добавила, что параллельно с этим планом предусматриваются четко обозначенные гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы.





«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — заключила политик.