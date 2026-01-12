Бесплатное обучение в военных вузах Минобороны РФ: как поступить и что ожидать

12 января 2026, 12:14

Фото: Минобороны РФ

Российский офицерский корпус всегда считался элитой общества. Если вы хотите стать частью этой сильной традиции, выбирайте вуз Министерства обороны Российской Федерации. Обучение в этих учебных заведениях бесплатное и финансируется из федерального бюджета.