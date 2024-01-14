Майор ВСУ Гетьман: ВС РФ знают координаты всех военных объектов на Украине

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Российским военным отлично известны координаты всех военных и инфраструктурных объектов на Украине. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
В эфире YouTube-канала Espresso майор запаса ВСУ отметил, что месторасположение объектов, например, военного производства известно в Генштабе ВС РФ не только потому, что все они обозначены на старых советских картах, оставшихся в распоряжении России, но и потому, что сведения о них можно получать напрямую, из открытых источников.
Отставной военный заявил, что киевские власти в своих попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили данные о военных объектах. Это является не просто ошибкой, а настоящим преступлением, заключил эксперт.
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«Можно найти даже точные координаты, названия, и сведения о том, что именно производится на том или ином предприятии», — сказал Гетьман.
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Александр Бойцов