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Ракетные удары, совершенные 29 декабря, были направлены на несколько объектов на Украине, включая военные заводы имени Малышева в Харькове и «Артём» в Киеве, порт и ПВО в Одессе, склад боеприпасов в его окрестностях, а также местоположение иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные своих товарищей из украинских регионов, передает РИА Новости.
Украинские СМИ подтвердили информацию о взрывах в нескольких городах и регионах, включая Киев, Харьков, Одессу, Львов, Сумы, Хмельницкую и Черкасскую области. В связи с этим воздушная тревога была объявлена по всей стране.
По словам Лебедева, Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, входящий в концерн «Укроборонпром» и занимающийся выпуском и ремонтом танков, танковых двигателей и боевых машин для Вооруженных Сил Украины, был поражен во время ударов.
Он описывает несколько моментов атаки, включая пожар и последующие взрывы, утверждая, что на заводе находилось военное оборудование в момент удара. Также утверждается, что в пятницу было зафиксировано 15 ракетных ударов по Харькову, а информация о попадании по заводу Малышева была сообщена еще 21 сентября.
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По словам Лебедева, Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, входящий в концерн «Укроборонпром» и занимающийся выпуском и ремонтом танков, танковых двигателей и боевых машин для Вооруженных Сил Украины, был поражен во время ударов.
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Артем Кузьмин