В США допустили продвижение ВС РФ до Киева

Фото: iStock/Anna_Anikina
ВС РФ могут дойти до Киева, и ВСУ не смогут им помешать. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
Он рассказал, что на линии фронта отмечается продвижение российчких сил. Эксперт не исключил того, что ВС РФ дойдут до Одессы и в случае необходимости продолжат двигаться в сторону Киева.
Макгрегор выразил уверенность в том, что Запад не сможет предотвратить продвижение ВС РФ.
Прежде Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала текущего года потеряли более 70 тысяч человек из числа солдат ВСУ. Кроме того, украинская армия лишилась11 тысяч единиц техники, в числе которой вооружение западного производства.
Читайте также:
Зеленский: США негативно отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России
В США предупредили Киев о противодействии с неожиданной стороны
В США обнаружили многомиллионный перерасход при финансировании Украины
Макгрегор выразил уверенность в том, что Запад не сможет предотвратить продвижение ВС РФ.
Читайте также:
Зеленский: США негативно отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России
В США предупредили Киев о противодействии с неожиданной стороны
В США обнаружили многомиллионный перерасход при финансировании Украины
Анастасия Хохлова