В США обнаружили многомиллионный перерасход при финансировании Украины

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Военно-морские силы США трижды перерасходовали средства при оказании военной помощи Украине, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.
Ранее, в апреле, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал, что без колебаний предоставит Киеву помощь на десятки миллиардов долларов.
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Александр Климов