В США предупредили Киев о противодействии с неожиданной стороны

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Еврокомиссия предложила предоставить Украине свободный доступ к единому общеевропейскому рынку ещё на год. Это вызвало гнев многих государств Евросоюза, страдающих от наплыва на свои рынки дешёвых украинских продуктов.
Авторы материала напоминают, что среди польских фермеров уже очень давно процветают антиукраинские настроения, а теперь их сала поддерживать и остальное население страны. Попытки политиков ЕС обеспечить помощь Украине могут настроить против неё группы с немалым политическим влиянием, пишут авторы статьи. Присоединение Киева к Евросоюзу в конечном итоге зависит от поддержки Польши, заключают обозреватели The Foreign Policy.
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