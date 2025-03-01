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Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта

Фото: iStock/Dovapi

Фото: iStock/Dovapi

На саммите 6 марта Евросоюз может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — пояснил Макрон в своем интервью для газеты La Tribune.

По словам президента, данная поддержка особенно важна, так как на кону стоит безопасность всего Европейского союза. На встрече страны рассмотрят скорейшее начало масштабного совместного финансирования Украины.

Макрон уверен, что построение архитектуры европейской безопасности и самой Украины займет годы. Поэтому французский лидер считает важным сохранить поддержку США в краткосрочной перспективе.

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Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского клоуном
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Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского клоуном
01 марта 2025, 23:03

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, заранее настроившись на конфликт. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Украины подчеркнул, что Зеленский всю жизнь был «клоуном» и выступал по продуманным сценариям.

Азаров уточнил, что в начале февраля глава киевского режима разговаривал на повышенных тонах с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве, а до этого заставил его дожидаться аудиенции четыре часа.

Политик полагает, что случай с Бессентом был тем, что отлично укладывается в заранее подготовленную стратегию, а скандал в Белом доме — продолжение этого сценария.

Суть этого сценария заключается в том, что власти стран Европейского союза, которые выступают против политики Дональда Трампа, поставлены демократической, «пробайденовской, прообамовской администрацией», уточнил экс-премьер.

Николай Азаров считает, что недавний случай в Белом доме должен был укрепить позиции Владимира Зеленского внутри Украины, где 47 президент США не так популярен и где украинский народ не поддерживает сделку по редкоземельным металлам.

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«Классический развод»: Мирошник высказался об открытии сбора «на ядерку» для Украины
01 марта 2025, 22:42

Фото: iStock/ Evgen_Prozhyrko

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник заявил в своем Телеграм-канале, что средства, которые собирают украинцы на ядерное оружие, украдут.
«На фоне оскандалившегося прозаседавшегося украинские жулики объявили сбор «на ядерку» и собрали уже 14 млн грн. Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены», — обратил внимание Родин Мирошник.

Дипломат отметил, что никто не будет продавать и искать ядерное оружие для Украины. Посол подчеркнул, что открывшийся сбор является примером «классического развода на фоне эмоционального маятника».

Напомним, что украинский банкир Олег Гороховский начал сбор средств на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров в Белом доме. Уточнялось, что всего за полчаса на ядерное оружие задонатили два миллиона гривен.

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Минобороны: Российские войска отразили попытку ВСУ атаковать «Турецкий поток»
01 марта 2025, 17:46

Фото: istockphoto/n.bataev

В ночь на последний день зимы, то есть 28 февраля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», что в Краснодарском крае. Этот объект обеспечивает подачу газа по международному газопроводу «Турецкий поток».
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Сотрудники Минобороны уточнили, что в сторону станции, расположенной в небольшом населённом пункте Гай-Кодзор, было запущено три беспилотника самолётного типа с боевыми зарядами. Все они были своевременно обнаружены и уничтожены российскими дежурными силами противовоздушной обороны.

Сообщается, что падение сбитых дронов произошло на значительном удалении от объекта газовой инфраструктуры. Станция продолжает подавать газ в штатном режиме. Предыдущая попытка атаки станции была предпринята ВСУ 11 января. По утверждению оборонного ведомства, целью удара являлась попытка сорвать поставки газа в Европу.

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На Украине открыли сбор средств на ядерное оружие после перепалки Зеленского с Трампом
Банкир Гороховский открыл сбор средств на ядерное оружие для Украины
01 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/RL Photography

Украинский банкир Олег Гороховский начал сбор средств на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров в Белом доме. Об этом сообщают СМИ Украины.
Уточняется, что всего за полчаса на ядерное оружие задонатили два миллиона гривен.

В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Зеленским, которая в итоге переросла в перепалку. Как сообщает телеканал Fox News, американский лидер «вышвырнул» главу киевского режима из-за проявленного неуважения. В результате также было отменено подписание сделки между Киевом и Вашингтоном о редкоземельных металлах.

Телеканал CBS News, в свою очередь, отметил, что конфликт поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Киевские чиновники после произошедшего впали в отчаяние и теперь пытаются добиться возвращения к обсуждению, но пока это не дало никаких результатов. Отмечается, что Трамп отказывается разговаривать с Зеленским.

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Программе «Время героев» исполнился ровно год
01 марта 2025, 13:14

Ровно год назад, 1 марта 2024 года, по инициативе президента РФ Владимира Путина была разработана и запущена программа «Время героев». Она нацелена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, крупных государственных компаниях, а также в социально значимых проектах.
В прошлый високосный год и как раз 29 февраля российский лидер в ходе послания Федеральному собранию инициировал создание федеральной кадровой программы, которая позволит участникам и ветеранам СВО занять руководящие позиции в самых различных сферах.

«Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. <...> Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал тогда российский президент.

В этой связи он объявил о запуске уже «с завтрашнего дня», то есть с 1 марта, программы, которая позволит представителям этой реальной элиты, цвета нации обучиться навыкам государственного и корпоративного управления. Назвать её Владимир Путин предложил просто и ёмко — «Время героев», что вызвало бурную одобрительную реакцию всех, собравшихся в зале.
Фото: Телеграм @vremyageroev2024

В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, наличие управленческого опыта и потенциала.

За время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей первого потока. Среди них, в частности, Герой ДНР Артем Жога, ставший полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, нынешний врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Герой России Артур Орлов и другие.
Мария Костюк (Фото: Телеграм @vremyageroev2024)

Руководитель программы «Время героев»«Время героев» Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области. Она отметила, что лидирующие позиции сегодня должны принадлежать именно тем, кто уже доказал свою верность стране.

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