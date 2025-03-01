Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта

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На саммите 6 марта Евросоюз может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями млрд евро», — пояснил Макрон в своем интервью для газеты La Tribune.
По словам президента, данная поддержка особенно важна, так как на кону стоит безопасность всего Европейского союза. На встрече страны рассмотрят скорейшее начало масштабного совместного финансирования Украины.
Макрон уверен, что построение архитектуры европейской безопасности и самой Украины займет годы. Поэтому французский лидер считает важным сохранить поддержку США в краткосрочной перспективе.
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