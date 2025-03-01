Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта

Ровно год назад, 1 марта 2024 года, по инициативе президента РФ Владимира Путина была разработана и запущена программа «Время героев». Она нацелена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, крупных государственных компаниях, а также в социально значимых проектах.