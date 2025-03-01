В Европе пообещали усилить поддержку Украины для продолжения боевых действий

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала усилить поддержку Украины со стороны ЕС для продолжения боевых действий. Об этом она заявила в соцсети X.
«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору», — пишет Каллас.
Свое заявление дипломат сделала на фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По ее итогам сорвалось заключение сделки по украинским редкоземельным металлам. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.
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