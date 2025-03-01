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Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ

Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

По словам госсекретаря США Марко Рубио, в Европе предлагают на год продлить украинский конфликт для ослабления России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.
«Война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», — передает слова Рубио телеканал.

О данном плане с госсекретарем поделился один из европейских чиновников, чье имя Рубио не стал называть. По мнению американского представителя, эта цель приведет лишь к большим жертвам и разрушениям. К тому же в США считают, что этот план нереалистичен.

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Украинский дрон атаковал коммерческий объект и ЛЭП в Белгороде
01 марта 2025, 04:24

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект и линию электропередач в Белгороде. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Атака украинских беспилотников произошла в ночь на 1 марта. В результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях налета уточняется. Оперативные службы работают на месте инцидента.

Ранее «Радио 1» писало об атаке украинских беспилотников на Калининскую АЭС на севере Тверской области. Из-за налета дронов на регион пострадало одно жилое помещение. БПЛА влетел прямо в окно одной из квартир.

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Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским
Трамп: Зеленскому нужно перестать критиковать Путина и хотеть заключить мир
01 марта 2025, 02:03

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме. Американский лидер потребовал от главы киевского режима прекратить критику России и Владимира Путина, а также хотеть заключить мир.
«(Зеленский) должен сказать, что хочет мира. А не „Путин, то, Путин это...“ И прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира», — заявил Трамп журналистам.

Глава США отметил, что Киев не победит в конфликта с РФ без поддержки. По словам Трампа, боевые действия на Украине можно прекратить прямо сейчас, а сам он настаивает на немедленном прекращении огня. Насчет поведения Зеленского на встрече президент уточнил, что тот перегнул палку.

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В администрации Трампа не уверены, что смогут заставить Киев заключить мир
Администрация Трампа не уверена, что сможет завершить боевые действия на Украине
01 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа не уверена, что ей удастся прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает CBS News.
«Белый дом теперь не уверен, смогут ли они добиться от россиян и украинцев прекращения боев, потому что этот эпизод Зеленским поднял вопросы о том, сможет ли тот двигаться вперед к мирному соглашению», — рассказали на телеканале.

Данные сомнения появились после скандальной встречи Трампа с Владимиром Зеленский. Последний покинул Белый дом до начала запланированной пресс-конференции по итогам переговоров. Мировые СМИ выпустили ряд материалов о катастрофических последствиях для Украины.

На данный момент в администрации Трампа уже рассматривается вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ. К тому же американский Госдеп уже прекратил программу по поддержке восстановления энергоинфраструктуры Украины.

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Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи
01 марта 2025, 01:40

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

На фоне скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа миллиардер Илон Маск предложил запустить проверку выделенной Украине военной помощи. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — пишет Маск.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам была отменена пресс-конференция, на которой стороны должны были подписать договор о редкоземельных металлах Украины. К тому же администрация американского президента рассматривает вопрос о полном прекращении финансирования ВСУ.

При этом Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала, что Евросоюз увеличит военную поддержку киевского режима для продолжения боевых действий с РФ.

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США могут прекратить поставки военной помощи Украине после скандала с Зеленским
01 марта 2025, 01:25

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает прекращение поставок военной помощи Украине после скандала с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post.
«Украинский лидер приехал в Вашингтон, чтобы не дать Трампу отказаться от Киева в пользу Москвы. Однако был встречен резким гневом со стороны американского президента», — говорится в публикации издания.

На данный момент США уже прекратили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины. На фоне этого глава евродипломатии Кая Каллас пообещала предоставить Киеву усиленную военную поддержку для продолжения боевых действий с РФ.

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