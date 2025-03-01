Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ

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По словам госсекретаря США Марко Рубио, в Европе предлагают на год продлить украинский конфликт для ослабления России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.
«Война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», — передает слова Рубио телеканал.
О данном плане с госсекретарем поделился один из европейских чиновников, чье имя Рубио не стал называть. По мнению американского представителя, эта цель приведет лишь к большим жертвам и разрушениям. К тому же в США считают, что этот план нереалистичен.
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Иван Мусатов