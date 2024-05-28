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Макрон отказался комментировать заявления о французских инструкторах на Украине

28 мая 2024, 19:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве на следующей неделе. По данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе ​солдаты из Франции.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.



Напомним, в начале текущего месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
Депутат Рады: срок обучения мобилизованных сократили до 1,5 месяцев
28 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подготовку мобилизованных перед отправкой на передовую сократили с двух до полутора месяцев. Об этом сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Новости Live».
По его словам, такое решение было принято в связи с «большим наплывом людей» и нехваткой учебных центров.

Также он добавил, что для Украины остаётся большой проблемой финансирование таких центров.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки украинских военных на учёбу в Евросоюз, Наливайченко подчеркнул, что там обучают исключительно профессиональных военных. Например, там учится персонал по обслуживанию истребителей F-16, поскольку на такую службу не берут добровольцев и мобилизованных.

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#учения
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Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
Сальдо: Над Херсонской областью сбили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»
28 мая 2024, 19:46

Фото: iStock/bpawesome

Губернатор Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области.
Уточняется, что ракета летела в сторону Крыма. «Нептун» сбили около 19:00 мск.

По словам губернатора, обломки упали за пределами поселка Новоалексеевка. Сальдо заключил, что никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсонская область
#ракета
#крым
#сво
#владимир сальдо
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Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье: взрыв зафиксирован в Одессе, предположительно, в районе порта
28 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв зафиксирован в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, взрыв зафиксирован в районе порта. Он добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.

Другие подробности взрыва в регионе уточняются.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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ВСУ без ведома Германии использовали Patriot для ударов по территории России
Bild: ВСУ использовали ПВО Patriot для удара по российским целям без ведома ФРГ
28 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/MikeMareen

ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Об этом сообщает издание Bild.
Издание отмечает, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.

Подробности случившегося издание не раскрыло.

Ранее, в воскресенье, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия украинскими войсками, а также предоставления Киеву возможности нанесения им ударов по целям внутри территории России.

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#россия
#обстрел
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Военэксперт Литовкин объяснил отработку ядерного удара со стороны НАТО
28 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/Gerasimov174

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что НАТО отрабатывают ядерный удар по России для того, чтобы запугать нашу страну.
«Аэродромы в Литве, Латвии и Эстонии, которые приспособлены для приёма этих самолетов и применения ядерных бомб на этих самолётах, дают им возможность нас запугать, показать свою силу и мощь. Мы должны быть начеку и быть готовыми к ответу на такие действия», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкин.

А военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что в случае, если США решатся на применение любого вида ядерного оружия против РФ, реакция нашей страны будет абсолютно зеркальной.

«Как только первая ядерная ракета — любая, что тактическая, что стратегическая — запущенная хоть из Польши, хоть из Америки — полетит на территорию России, это будет означать, что наши боеголовки накроют все государства, проявившие таким образом агрессию по отношению к РФ. И это, по всей видимости, будет последняя война в истории человечества», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

Ранее сообщалось, что руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России.

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#учения
#фсб
#страны
#нато
#рф
#ядерное оружие
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Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить гражданство России
28 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/JessAerons

Участник СВО из Нигерии рассказал, что не может получить российское гражданство несмотря на участие в боевых действиях.
Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим отправился на фронт добровольцем в ноябре прошлого года. В отряде добровольцев «Скиф» ему дали позывной Ванька. За время службы он освоил работу оператора дрона и даже взял в плен украинского солдата.

В начале мая срок его контракта с Минобороны РФ истёк, и мужчина вернулся в Воронеж, где учился до службы. Однако он пожаловался в беседе с RT, что никто не объяснил ему порядок упрощенного получения российского гражданства. А на родине его могут арестовать и заключить под стражу на 20 лет. В связи с этим он попросил о помощи у издания.

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#сво
#военные
#нигерия
#гражданство
#россия
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В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия желает создать себе союзника в лице Украины
28 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

РФ стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с коррупцией и неонацистами. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Уничтожение Украины создаст лишь «болезнь» бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны. России нужно избавить Украину от бандеровцев и не дать Западу ни малейшего шанса снова заразить страну «вирусом» ультранационализма», — отметил он.

Он отметил, что в союзе с РФ Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике. Он добавил, что успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более компетентного лидера и наладить взаимовыгодные отношения с Россией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Харьков
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Путин назвал условие для принятия решений по санитарной зоне на Украине
Путин: если ВСУ применят дальнобойное оружие, примем решения по санитарной зоне
28 мая 2024, 18:02

Фото: сайт Кремля

В случае применения Украиной высокоточного оружия большой дальности для ударов по территории России, придётся снова принимать решение о создании так называемой санитарной зоны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства указал на то, что возможное разрешение Запада на обстрел российских территорий может привести к осуществлению данных мер.

Путин напомнил, что полгода назад говорил о возможном создании зоны безопасности в случае продолжения обстрелов жилого сектора украинскими войсками. В итоге так и произошло.

Также в мае Путин объяснил, что наступление в Харьковской области необходимо для создание санитарной зоны. Глава государства обвинил в этом украинские войска, которые обстреливали и продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру приграничных регионов, включая Белгородскую область.

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#спецоперация
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На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
«Укрэнерго»: все теплоэлектростанции на Украине повреждены или уничтожены
28 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Yelantsevv

На Украине не осталось ни одной неповрежденной теплоэлектростанции. Жителям страны нужно привыкать к ограничениям потребления электроэнергии. Об этом заявил член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
Сообщается, что уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей. Это составляет около 40 процентов от имеющихся в системе. По его словам, не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или разрушена. Он отметил, что гидроэнергетика тоже понесла большие потери.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#вс рф
#воздушная тревога
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