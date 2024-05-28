Макрон отказался комментировать заявления о французских инструкторах на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве на следующей неделе. По данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе солдаты из Франции.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.
Напомним, в начале текущего месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.
Напомним, в начале текущего месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова