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Российская армия легко добирается до позиций противника. Это происходит потому, что подразделения Вооружённых сил Украины просто не в состоянии дать им отпор.
Об этом пишут обозреватели британского журнала The Economist. Поскольку украинские солдаты просто не имеют средств для отражения наступления пехоты, российские военные теперь с лёгкостью могут приблизиться к позициям ВСУ, указано в публикации. В отличие от контрнаступления ВСУ, когда украинцы зачастую не могли даже подобраться к передовой линии российской обороны из-за плотного заградительного огня и частых минных полей, ВС РФ не только приближаются к рубежам обороны ВСУ, но и преодолевают их, пишут авторы статьи.
В материале отмечается, что в настоящее время ВСУ пытаются выстроить серьёзные линии обороны. Но эти попытки могут оказаться тщетными, так как российские войска продолжают наносить мощные удары и продвигаться вперёд, заключают обозреватели издания.
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Александр Бойцов