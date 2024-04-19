На Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ

Фото: сайт Кремля
Западные союзники Украины выражают серьезные опасения относительно возможного быстрого поражения Вооруженных сил Украины в связи с исчерпанием запасов боеприпасов., пищет Bloomberg.
Агентство подчеркивает, что истощение боеприпасов на Украине вызывает тревогу у некоторых важных союзников страны, которые беспокоятся о том, что Киев может оказаться неспособным эффективно защищаться.
Отмечается, что Украина сталкивается с серьезными трудностями в отражении атак со стороны российской армии. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев обращается к западным партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы.
Читайте также:
Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»
Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Джанкое
Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
Артем Кузьмин