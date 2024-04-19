Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ

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Укрепрайон ВСУ в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооруженных формирований Украины, который находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны», — сказал Кимаковский.Скорее всего, в числе личного состава были и иностранные наемники, отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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