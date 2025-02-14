Российский расчет «Панциря-С» уничтожил 16 беспилотников ВСУ в зоне СВО

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Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панциря-С» российской армии уничтожил 16 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем», — рассказал в опубликованном видеоролике ведомства командир расчета данного комплекса Евгений Галкин.
Как отметил военный, подобная успешная работа связана со слаженностью и опытом команды. В Минобороны уточнили, что Галкина за мужество и проявленный героизм представили к государственным наградам.
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