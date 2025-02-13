Названы регионы, на которые могут готовить наступление ВСУ

Если разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, но его детали до сих не озвучены, значит Белый дом не смог пока что предложить Кремлю подходящий вариант урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Григорий Савельев. При этом, по его мнению, Трамп все же снимет Киев с американской довольствия.