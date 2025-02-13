Названы регионы, на которые могут готовить наступление ВСУ

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ВСУ наверняка готовят наступление на Брянскую и Белгородскую области, чтобы обеспечить себе возможности для обмена территорий. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, украинцы также могут забрасывать диверсантов в регионы с атомными станциями, к примеру, в Смоленскую область, но там их могут встретить тыловые резервы.
Перенджиев добавил, что украинская армия также пытается отвлечь ВС РФ от продолжающегося успешного наступления в Донбассе, чтобы вынудить Россию начать переброску сил. Прорывов ВСУ, подчеркнул он, допускать нельзя, чтобы не срывать продвижения в новых регионах.
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«Наверняка ведется подготовка ВСУ к наступлению на приграничные области России, помимо Курской — то есть на Белгородскую и Брянскую. Происходят также вылазки небольших диверсионных групп. Киев пытается создать прецедент, когда захват наших территорий может обеспечить возможности для обменов территорией», — выразил мнение эксперт.
Перенджиев добавил, что украинская армия также пытается отвлечь ВС РФ от продолжающегося успешного наступления в Донбассе, чтобы вынудить Россию начать переброску сил. Прорывов ВСУ, подчеркнул он, допускать нельзя, чтобы не срывать продвижения в новых регионах.
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Данил Пономарев