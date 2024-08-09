Марочко: российские войска выбили ВСУ из-под Кармазиновки за админграницу ЛНР

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Российские войска выбили подразделения ВСУ из-под села Кармазиновка, выдавив противника за административную границу ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС. По его словам, у ВС РФ есть потенциал «для расширения освобожденной территории».
«В ходе активных освободительных действий ВС РФ выбили украинских боевиков с их занимаемых позиций и вынудили отступить за административную границу ЛНР западнее населенного пункта Кармазиновка», — пояснил Марочко.Эксперт добавил, что на данный момент участок границы, который удалось освободить от ВСУ, достиг 1 километра.
Ранее сообщалось, что военные силы России успешно разгромили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая прорвалась в Курскую область. Согласно опубликованной информации, колонна двигалась в районе Малой Локни, расположенной примерно в 15-20 километрах от российско-украинской границы. Военные машины остановились на данном участке, где их и настигли российские силы.
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Данил Пономарев