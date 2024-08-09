Военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области

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В приграничном районе Курской области российские военные нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.
Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Помимо этого, он отметил, что боевики несут большие потери броне- и автотехники.
В оборонном ведомстве сообщили, что все цели были уничтожены, а экипаж после нанесения удара вернулся на аэродром вылета.
Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
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Дарья Осипова